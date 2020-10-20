Коронавирус подхватили более 300 учителей и 1000 школьников в Петербурге

В Петербурге положительные результаты тестов на коронавирус получили сотни учителей и тысяча учеников школ.

Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Как сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина, медики подтвердили коронавирус у более трех сотен школьных педагогов и одной тысячи учеников. Все они получили рекомендации по лечению от врачей и отправились на карантин вместе с остальными учениками из их классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники могут отправиться на двухнедельные каникулы. Ученики должны были отдыхать до 5 ноября, а власти предложили сделать и 5, и 6 ноября выходными. Таким образом, в городе надеются «разорвать цепочку заражений коронавирусом в школах».