Широков заявил, что избил арбитра из-за провокаций

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков, против которого открыли уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, дал показания в связи с избиением судьи Никиты Данченкова во время любительского матча.

Как сообщает РИА Новости, в ходе очной ставки с Данченковым Широков заявил, что арбитр спровоцировал его грубыми и надменными ответами в его адрес. Бывший игрок национальной команды также отметил, что не помнит, употреблял ли нецензурную лексику в адрес судьи.

Кроме того, в протоколе очной ставки говорится, что Широков не хотел нарушать общественный порядок, но в какой-то момент он разгневался.

Напоминаем, что инцидент случился во время матча в середине августа. В соцсетях распространили видео с моментом инцидента, придав этому огласку. На кадрах видно, как спортсмен набросился на судью, ударив его по лицу рукой и ногой. Причиной такой реакции стала красная карточка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в отношении футболиста Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра.