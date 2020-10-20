Выбран самый страшный хоррор всех времен

Если раньше за выбор самых страшных фильмов отвечали кинокритики и рейтинги, то теперь за дело решили взяться ученые.

Они провели исследование Science of Scare Project, в ходе которого пятидесяти добровольцам разного возраста пришлось посмотреть десятки фильмов ужасов. В это время подключенные к «подопытным» датчики фиксировали частоту сердцебиения. Именно на этом и строился топ-35, передает Forbes.

При этом, поскольку количество отснятых в жанре хоррор фильмов уже даже не сосчитать, исследователи решили ограничиться фильмами, которые имеют высокие оценки на агрегаторах IMDb, Rotten Tomatoes и ресурсе Reddit.

В итоге звание ужаснейшего из ужаснейших досталось фильму 2012 года «Синистер» — во время просмотра этого хоррора средний пульс у зрителей подскакивал на 32% — до 86 ударов.

Второе место досталось хоррору «Астрал» (2010). Тройку замыкает «Заклятие» (2013).

В десятку также вошли фильмы «Реинкарнация» (2018), «Паранормальное явление» (2007), «Оно» (2014), «Заклятие 2» (2016), «Бабадук» (2014), «Спуск» (2005) и «Визит» (2015).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 50 Cent подался в продюсеры фильмов ужасов.