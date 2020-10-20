На западе США разбился американский истребитель ВМС

Во вторник в Калифорнии произошло крушение истребителя F/A-18E Super Hornet ВМС США. Никто не пострадал.

Все произошло около 10 утра по местному времени в Супериор-Вэлли, неподалеку от авиабазы Чайна-Лейк. В сообщении представительства ВМС говорится, что истребитель разбился из-за несчастного случая во время плановых тренировок.

Как сообщает Military Times, пилоту удалось катапультироваться, он выжил. Сейчас военный находится в местной больнице на обследовании. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тверской области произошло крушение истребителя Су-30. Экипажу удалось оперативно катапультироваться. Летчики сразу вышли на связь, спецслужбы уже эвакуировали их.