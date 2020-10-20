Актрису Светлану Крючкову была госпитализирована в Петербурге

Актрису Светлану Крючкову была госпитализирована в Петербурге
Актриса Светлана Крючкова. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

Российской актрисе, приме Большого драматического театра Светлане Крючковой пришлось экстренно лечь в больницу. Позже сама артистка рассказала о своем состоянии.

Как сообщает «Комсомольская правда», 20 декабря городские СМИ распространили информацию о госпитализации звезды фильма «Похороните меня за плинтусом». Поклонники уже начали бить тревогу, однако все оказалось не настолько серьезно.

Крючкова рассказала, что ей действительно некоторое время назад пришлось лечь в больницу. По ее словам, госпитализация продлилась недолго.

«Но сейчас уже все хорошо, я уже дома. Вот только-только вернулась. Ничего страшного не случилось», — отмечает Светлана.

Народный артист СССР и друг актрисы Олег Басилашвили рассказал газете, что коронавирус не был причиной госпитализации. Но настоящую причину он называть не стал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализированный с коронавирусом Юрий Башмет выписан из больницы.

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