В Петербурге зафиксировали первые заморозки и ждут снег

В Санкт-Петербурге зафиксировали первые заморозки. Несмотря на то, что влияние на погоду начинает оказывать теплый фронт, серьезного потепления в Северной столице ждать пока не стоит.

Такой прогноз погоды на среду, 21 октября, дает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, первые заморозки в Петербурге были зафиксированы минувшей ночью. Минимальная температура воздуха на метеостанции города опустилась до -0,9 градусов.

В среду на погоду начинает влиять теплый атмосферный фронт, который идет с запада. Небо постепенно затянут облака, пройдут дожди и мокрый снег.

При этом температурный фон пока останется на два-три градуса ниже климатической нормы. Ожидается, что воздух прогреется максимум до +5 градусов. При этом втер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о регионах, где уже начались снегопады.