Синоптик назвал регионы, где уже начались снегопады

Синоптик назвал регионы, где уже начались снегопады
Снег в Петербурге. Фото: gazeta.spb.ru

Как минимум в трех регионах России в ближайшее время ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, снегопад, мокрый снег и гололед ожидают жителей Архангельской области. А в Амурской области мокрый снег пойдет при отрицательной температуре

Как сообщили РИА Новости, снегопад ожидается и на юго-востоке Якутии. Там уже лежит снег, но его станет больше на 10-15 сантиметров. В Мурманской области осадки наблюдаются уже сейчас.

Специалист также отметил, что к зимним осадкам, которые выпадали в Москве серьезно относиться не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда в Петербург и Ленобласть придут холода. По словам синоптика, петербуржцам и жителям региона стоит ожидать осадки преимущественно в виде дождя, но с мокрым снегом.

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