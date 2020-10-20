Синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода

Петербуржцам и жителям региона стоит ожидать осадки преимущественно в виде дождя, но с мокрым снегом. Фото: Pixabay

Петербуржцам и жителям региона стоит ожидать осадки преимущественно в виде дождя, но с мокрым снегом. Фото: Pixabay

В Петербурге и Ленобласти в предстоящие дни наступит холодный период, за которым последуют осадки и отрицательные температуры. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Специалист напомнил, что в Петербурге уже третий день наблюдается отрицательная аномалия температуры. По его словам, в ближайшие два дня продержатся холодные погодные условия, температура воздуха днем составит от 0 до +5 по всему региону. На дорогах города и в окрестностях появится гололедица.

Как сообщил портал 78.ru, синоптик отметил, что петербуржцам и жителям региона стоит ожидать осадки преимущественно в виде дождя, но с мокрым снегом. Ветер юго-западного, западного направления — 4-9 м/с.

Наиболее низкая температура ждет жителей Ленобласти в эту среду — столбик термометра опустится до отметки в -4…+1 градус. Ночью в Петербурге в этот период также ожидается температура ниже нуля.

В последующие три дня стоит ожидать теплый циклон, за которым последуют дожди, в городе потеплеет до +11 градусов. В воскресенье температура воздуха вновь пойдет на снижение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная погода придет в ряд регионов России на следующей неделе.