Бюджетный процесс и памятник Блоку: что обсудят депутаты ЗакСа Петербурга 21 октября

В Петербурге в среду, 21 октября, стартовало очередное заседание Законодательного собрания. Депутаты планируют обсудить возможность установки памятника Блоку, изменения в Экологический кодекс, закон о бюджетном процессе и другие вопросы.

Всего в повестке – обсуждение десяти законопроектов. Ожидается, что в окончательном, третьем, чтении депутаты примут поправки к закону о гарантиях равенства политических партий.

Приняты также могут быть изменения в один из законов, которые позволят в будущем установить памятник Александру Блоку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о медиарейтинге глав ЗакСов страны. На первом месте оказался спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. На втором месте рейтинга оказался глава ЗакСа Татарстана Фарид Мухаметшин, тройку лидеров замкнул Анлрей Шимкив из Новосибирской области.