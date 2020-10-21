Парламент может ответить саботированием слушаний бюджета из-за «депутатской поправки»

В Петербурге депутаты могут ответить саботированием слушаний по бюджету на фоне обсуждений так называемой «депутатской поправки». Напомним, Смольный настаивает на том, чтобы лишить парламентариев возможности распределять по своему усмотрению 2% городского бюджета.

Противостояние между чиновниками Смольного и депутатами ЗакСа может перейти на новую ступень во время слушаний по городскому бюджету. Не исключено, что в парламенте попытаются саботировать слушания.

Такой ответ вполне возможен после того, как 20 октября правительство Петербурга рассмотрело внесение изменений в городской бюджет на этот год и плановый период 2021-2022 гг. Для того, чтобы справиться с дефицитом бюджета, планируют ограничить использование «депутатской поправки».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что внесение изменений в бюджет Петербурга продиктовано коронавирусом. Дефицит бюджета на следующий год исчисляется миллиардам, городу нужно за счет отдельных статей ликвидировать «черные дыры». Как считает губернатор Александр Беглов, одной из таких и являются «депутатские поправки».

К слову, петербургский ЗакС — единственный в России орган управления, которому разрешено тратить 2% городского бюджета по своему усмотрению через внесение поправок в бюджет.

Ранее неоднократно обсуждалось то, что в парламенте поправку используют для личного обогащения, реализуя коррупционные схемы.

На этом фоне в Петербурге вспыхивают скандалы с задержанием депутатов. В их числе – Светлана Нестерова, Вячеслав Нотяг, Роман Ковалев.

Между тем, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров резко высказался, оценивая такую инициативу.

«Мы ничего обсуждать не будем, убрать ее (новую норму), чтобы и духу не было», — заявлял уже он во время преставления инициативы в ЗакСе в сентябре. Тогда пункт о депутатских поправках исключили из слушаний.