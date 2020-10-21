В Петербурге работодатели стали чаще искать сотрудников на неполный рабочий день

В Петербурге вырос интерес к работе на сменный график. Фото: pixabay.com

В Петербурге вырос интерес к работе на сменный график. Фото: pixabay.com

В Северной столице увеличился спрос работодателей к найму сотрудников на нестандартные графики работы в среднем на 87% за последний квартал. Об этом сообщили в аналитическом центре «Авито Работа».

Соискатели в Санкт-Петербурге стали чаще искать работу, не привязанную к обычному расписанию. Такой рост в квартальном выражении объясняется несколькими факторами – часть горожан активно начали искать подработку ещё в прошлом квартале, часть – отдали предпочтение удаленке, а часть вышли на биржу труда.

Наибольший интерес у соискателей вызвали вакансии с графиком “неполный день”. Спрос увеличился на 33%. При этом отмечается и уменьшение интереса к работе вахтовым методом на 24%. Связано это с вызванным пандемией оттоком мигрантов и опасениями соискателей надолго выезжать за пределы домашнего региона.

«Непростая экономическая ситуация вынуждает работодателей более тщательно планировать расходы. Зачастую выгоднее взять нескольких работников на частичную занятость на срочный договор, чем оформлять сотрудника полноценно в штат», – заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге ресторанам запретят работать после 23:00.