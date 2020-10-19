Ресторанам Петербурга запретят работать после 23:00

В Петербурге собираются ввести ограничения на время работы заведений общественного питания, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Как сообщает 78.ru, соответствующее распоряжение петербургские власти обнародуют в пятницу, 23 октября. Представитель Смольного отметил, что в городе не планируется вводить «комендантский час». Вечерние ограничения будут распространяться только на работу ресторанов.

По его словам, рестораны выполняют только две функции: кормят и дают возможность развлечься. «Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце, поверьте, сегодня не время. Рестораны будут работать до 23 часов», — заявил Елин.

Он также отметил, что беспокоиться надо не о развлечениях, а о своем здоровье и здоровье своих близких. Также он призвал оказать поддержку медикам.

«Чуть меньше потанцуем, чуть меньше пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — заключил вице-губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург в полтора раза увеличил объем тестирования на COVID-19.