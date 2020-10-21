В Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%

В Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%
Заседание ЗакСа СПб. Фото: пресс-служба ЗС СПб

В петербургском ЗакСе рассмотрели изменения в закон о бюджетном процессе. Ко второму чтению подготовили восемь поправок.

Поправки парламентарии рассмотрели на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 21 октября.

Одну из поправок предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Она предполагает увеличить максимальный объем госдолга с 50 до 70% от доходной части бюджета. Отмечается, что такие изменения в закон решили внести в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правительство Петербурга рассмотрело внесение изменений в городской бюджет на этот год и плановый период 2021-2022 гг. Главное изменение, которое обсуждают в Смольном, — ограничение использования «депутатской поправки». Она предполагает, что парламентарии могут распределять 2% от городского бюджета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов бюджетный процесс годолг закс новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 49 человек
«Форсаж» может получить еще две части и закончится после 11-го фильма
H&M закрывает главный магазин в Петербурге после десяти лет работы
В Петербурге нелегальным перевозчикам пассажиров выписан штраф на сумму ...
В Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%
В Петербурге коронавирусом заразились еще 684 человека
Актрису Ольгу Дроздову из «Бандитского Петербурга» госпитализировали в Москве
В Петербурге изменили закон ради памятника Блоку