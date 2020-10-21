В Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%

В петербургском ЗакСе рассмотрели изменения в закон о бюджетном процессе. Ко второму чтению подготовили восемь поправок.

Поправки парламентарии рассмотрели на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 21 октября.

Одну из поправок предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Она предполагает увеличить максимальный объем госдолга с 50 до 70% от доходной части бюджета. Отмечается, что такие изменения в закон решили внести в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правительство Петербурга рассмотрело внесение изменений в городской бюджет на этот год и плановый период 2021-2022 гг. Главное изменение, которое обсуждают в Смольном, — ограничение использования «депутатской поправки». Она предполагает, что парламентарии могут распределять 2% от городского бюджета.