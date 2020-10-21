«Форсаж» может получить еще две части и закончится после 11-го фильма

«Форсаж» может получить еще две части и закончится после 11-го фильма
Кадр фильма "Форсаж". Фото: скриншот

Студия Universal намерена завершит основную часть франшизы «Форсаж». Ожидается, что выпустят еще два полнометражных фильма, после чего экшен-серия будет закрыта.

В настоящее время Джастин Лиин завершает работой над девятой частью фильма. Ожидается, что его премьера состоится в 2021-м году. Картина расскажет о новых испытаниях для главного героя Доминика Торетто, который решил залечь на дно и начать жить спокойной жизнью с семьей.

Как сообщает сервис «КиноПоиск», на девятой части история не закончится. Джастин Лин может поставить последние две части.

Отмечается, что за последние годы общие сборы серии «Форсаж» в мировом прокате приблизились к шести миллиардам долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал согласие на съемки в фильме стриминговой платформы Netflix. Уже известно, что лента будет посвящена астрономам. Компанию на съемочной площадке ему составит Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт и другие.

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