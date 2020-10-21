МКБ открыл для ПАО «Россети Ленэнерго» кредитную линию в размере 5 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) и компания ПАО «Россети Ленэнерго» заключили договор возобновляемой кредитной линии на 5 млрд рублей. Средства кредитной линии могут быть направлены на финансирование производственно-хозяйственной деятельности, в том числе на финансирование инвестиционной программы, а также на рефинансирование кредитов и займов компании.

В рамках заключенного договора ПАО «Россети Ленэнерго» уже предоставлено два транша на общую сумму 2 млрд рублей.

«Для МКБ это новый этап бизнеса, поскольку заключенный договор возобновляемой кредитной линии является дебютным для банка в части кредитования компаний Группы Россети. Уверен, что финансирование, предоставленное ПАО «Россети Ленэнерго», позволит обеспечить возможность дальнейшего развития электросетевой компании и станет хорошей основой для дальнейшего сотрудничества», — отметил Александр Афонин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ.

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Россети Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня «Россети Ленэнерго» ставит перед собой две генеральные цели: надежное, качественное энергоснабжение потребителей в регионах присутствия и оперативное технологическое присоединение к сетям.