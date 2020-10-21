Mountain Dew® и PUBG MOBILE перезарядят игроков

Заправься ледяным Mountain Dew на пути к победе

Mountain Dew®, бренд газированных напитков с большой историей в киберспорте, игровой индустрии и культуре, объявил о глобальном партнерстве с одной из самых популярных мобильных игр в мире – PlayerUnknown’s Battleground Mobile (PUBG MOBILE). Это событие – важнейший шаг Mountain Dew на пути к развитию инноваций в сфере игр. Вместе с PUBG MOBILE Mountain Dew стремится поддерживать киберспортивное сообщество и предоставлять игрокам еще более широкий доступ к уникальным игровым элементам.

В рамках коллаборации игроки по всему миру смогут «подзарядиться» на заправочных пунктах Mountain Dew, доступных на новейшей игровой карте. Действовать точки будут лишь ограниченное время и дадут доступ к уникальным трофеям: футболкам, парашютам, игровым купонам и монетам.

«Мы рады объявить о коллаборации с PUBG MOBILE, одной из самых популярных мобильных игр, и обратиться к поклонникам киберспорта, — говорит старший коммерческий директор PepsiCo Владимир Тиранов. — Это глобальное сотрудничество открывает новую главу в области игровых инноваций и предоставляет новому поколению игроков беспрецедентные возможности».

При покупке специально маркированных продуктов Mountain Dew геймеры со всего мира, в том числе из России, смогут разблокировать особые награды и внутриигровые призы. Для получения призов достаточно купить напиток со специальной этикеткой в сети магазинов «Магнит» и ввести код из-под крышки и ID игрока на сайте. Российские игроки также могут примерить на себя образ настоящего героя через маску Mountain Dew в Instagram. Кроме того, Mountain Dew выступит официальным спонсором на соревнованиях PUBG MOBILE Pro League Americas, PUBG MOBILE World League и PUBG MOBILE Global Championship в 2020 году.

Уже более пятнадцати лет Mountain Dew демонстрирует свой фирменный смелый стиль в киберспортивном мире и устанавливает партнерские отношения с игровой индустрией. В 2018 году бренд дебютировал в США с первым в истории напитком, разработанным специально для геймеров – MTN DEW ® GAME FUEL ®. Теперь Mountain Dew укрепляет свои позиции в эпицентре игровой культуры с помощью сотрудничества с PUBG MOBILE и расширяет границы игровых возможностей.

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