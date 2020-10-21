Путин заявил, что в мировой экономике еще могут возникнуть «новые острые проблемы» из-за COVID-19

Путин отметил, что бизнесмены и так хорошо осведомлены о сложностях реабилитации экономики после коронакризиса. Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что бизнесмены и так хорошо осведомлены о сложностях реабилитации экономики после коронакризиса. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин считает, что процессы восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 крайне неустойчивы и её еще могут ждать «новые острые проблемы».

Свой взгляд на ситуацию российский лидер озвучил в среду, 21 октября, на заседании с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Путин подчеркнул, что сфера бизнеса крайне чувствительна к вызовам, которые бросают как экономика страны, так и глобальные рынки, пишет ТАСС.

Владимир Владимирович также заявил, что рад тому факту, что встречи с РСПП стали традиционными, поскольку это позволяет обсуждать актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, а также формировать успешное сотрудничество государства и предпринимательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России.