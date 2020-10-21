Больницы Петербурга получат дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты

В среду, 21 октября, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал два постановления, согласно которым Петербург выделит средства на приобретение оборудования для ПЦР-тестов на COVID-19, а также на покупку СИЗ для медиков.

Из резервного фонда Правительства города на Неве выделят 2 миллиарда рублей, которые будут субсидированы медицинским учреждениям на покупку средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, бахил и спецкостюмов) для сотрудников и пациентов.

Еще 34 тысячи рублей потратят на приобретение лабораторного оборудования. Техника поможет повысить производительность исследований в 2-3 раза. Как отметил Беглов, это позволит проводить своевременную диагностику коронавируса и повысит эффективность использования коечного фонда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с января 2021 года проводить ПЦР-тестирование на коронавирус будут бесплатно в городских поликлиниках в рамках программы ОМС.