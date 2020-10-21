Актриса Ольга Дроздова прокомментировала слухи о госпитализации

Артистка заверила, что с ней все в порядке и переживать не о чем.

Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ольга Дроздова отреагировала на публикации в СМИ, согласно которым ее госпитализировали из-за плохого самочувствия. Журналисты уверяли, что актриса жаловалась на боли в сердце.

Ольга Дроздова заявила, что распространяемые данные являются лишь слухами. На самом деле актриса чувствует себя нормально и находится сейчас дома, а не в московской больнице. Об этом пишет РИА Новости.

«Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19. Он также добавил, что из-за его госпитализации спектакль “Love Letters”, который был назначен на 21 и 22 октября