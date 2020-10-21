В Ленобласти санавиация спасла пациента с химическим ожогом

Мужчину доставили в больницу. Непонятно, каково его состояние.

В Ленинградской области 20 октября по воздуху госпитализировали местного жителя с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Национальная Служба Санитарной Авиации».

Помощь понадобилась пациенту из Тихвина. Ему потребовалось срочно попасть в больницу – это было возможно только благодаря вертолету санитарной авиации. В результате мужчину доставили в медицинское учреждение, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Ольга Дроздова прокомментировала слухи о госпитализации. Артистка заверила, что с ней все в порядке и переживать не о чем.