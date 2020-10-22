Актер Стержаков продал дачу из-за пандемии

Актер Стержаков продал дачу из-за пандемии
Дачу приходится продавать. Фото: pixabay.com

Он заявил, что попрощался с недвижимостью из-за нехватки денег.

Актер Владимир Стержаков признался, что вынужден продать дачу в Подмосковье. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Артист добавил, что ему нужно оплачивать образование двум детям и «на что-то жить». Из-за пандемии звезда осталась без работы – ведь спектакли отменены. Стержаков не понимает, почему так происходит, но выхода нет. Он надеется, что совсем скоро сможет вернуться на сцену.

Стержаков заявил также, что его пенсия составляет 17 тысяч рублей. Актер хотел бы, чтобы на эти деньги попробовали выжить политики.

«Мне это не по карману. Мне надо думать о семье. Как прокормить, дать хорошее образование сыновьям»,

— пояснил Стержаков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из-за коронавируса стали в 2 раза больше покупать загородную недвижимость.

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