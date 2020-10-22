Дождь и ветер ждут жителей Ленобласти в четверг

Погода в Ленинградской области в четверг, 22 октября, будет облачной, дождливой и ветреной.

Об этом говорится в прогнози синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В течение всего дня регион будут поливать дожди, а отдельных районах на востоке пройдет мокрый снег.

Ветер подует с южных, юго-восточных направлений. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью прогнозировались заморозки до -4 градусов, но днем погода разгуляется: температура воздуха за окном прогреется до +5…+10 градусов. На востоке местами может быть до +2 градусов.

Утром на дорогах возможна гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атлантический циклон принесет в Петербург 22 октября потепление.