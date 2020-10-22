Петербургскую пенсионерку обманули прямо в метро – ее уговорили отдать 800 тысяч

В Петербурге пенсионерка попалась на удочку мошенников прямо в подземке. Там ее смогли убедить в том, что зять ее дочери сбил на автомобиле ребенка, а проблему можно уладить за деньги.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Местная жительница 85 лет рассказала полиции, что незнакомка подошла к ней в вестибюле станции метро «Приморская». Она представилась знакомой дочери пенсионерки и заявила, что ее зять якобы сбил ребенка.

Так злоумышленница смогла убедить женщину позже ей передать 1,5 млн рублей. Пенсионерка успела отдать мошеннице 800 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Накануне, 21 октября, изобличить в нем смогли злоумышленницу, которая была задержана ранее. В настоящее время она находится под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области мошенники заменили в доме пенсионерки фильтры и взяли за это 30 тысяч рублей.