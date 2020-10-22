Балтийскую таможню заставят выбирать хранителей изъятых товаров по конкурсу

В Петербурге 13-й арбитражный апелляционный суд признал законным требование антимонопольщиков по делу Балтийской таможни.

В августе прошлого года ФАС поймала Балтийскую таможню на том, что она заключила безвозмездные договоры на хранение товаров без конкурса. Для этого были выбраны компании ООО «Валро» и ООО «Партнер», у которых не было своих складских помещений.

При этом безвозмездным хранение изъятых товаров было только для Балтийской таможни. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должны были расплачиваться за хранение конфискованного товара. Тарифы же, которые устанавливали эти компании, были выше, чем у конкурентов.

В действиях таможни антимонопольщики рассмотрели нарушение закона о защите конкуренции.

Таможня решение УФАС обжаловала в двух инстанциях, но они признали законность актов.

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