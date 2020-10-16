ФАС озвучила предельную цену на лекарство от коронавируса

ФАС озвучила предельную цену на лекарство от коронавируса
Препарат станет дешевле более чем на 50%. Фото: Pixabay

Одна упаковка будет стоить максимум 5,5 тысяч рублей.

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную цену на лекарство от коронавируса «Фавипиравив». Одна упаковка препарата, в которой находится 50 таблеток, сможет стоить максимум 5,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. Таким образом, одна таблетка обойдется всего в 100 рублей. При продаже в розницу максимальная стоимость составит 6,8 тысяч рублей, включая НДС.

Напоминаем, что сейчас «Фавипиравив» продают где-то за 11, а где-то и за 16 тысяч рублей. После Минздрав РФ внес его в список жизненно важных лекарств. Решение ФАС означает, что цена будет снижена более чем на 50%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса. При лечении коронавируса в больничных условиях препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» практически не имеют никакого эффекта.

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