В России продлили «заморозку» накопительных пенсий до конца 2023 года

В четверг, 22 октября, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.

В России начиная с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты граждан направляются в страховую часть на выплату нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, «заморозка» накопительной части пенсии продлится до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — указано в пояснительной записке. Принятие законопроекта не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда почти на 670 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минтруде признали прожиточный минимум для пенсионеров заниженным.