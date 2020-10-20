В Минтруде признали прожиточный минимум для пенсионеров заниженным

В Министерстве труда, однако, отмечают, что заниженный прожиточный минимум исправят благодаря улучшенной методике его расчета.

Об этом в понедельник, 19 октября, заявила заместитель главы ведомства Ольга Баталина, передает РИА Новости. В ходе выступления в Общественной палате на обсуждении законопроекта новой методики расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда Баталина объяснила, что на сегодняшний день среднедушевой прожиточный минимум пенсионера составляет 81,5-82%.

После перерасчетов по новой методике этот показатель должен увеличиться до 86%, таким образом занижение удастся ликвидировать. Замминистра добавила, что новый способ исключает уменьшение уровня прожиточного минимума, тогда как действующая модель полностью строится на стоимости продуктов питания и, соответсвенно, может снижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионеры смогут сами установить дату получения пенсии.