Пенсионеры сами смогут выбирать дату получения пенсий

В воскресенье, 18 октября, вступает в силу приказ Минтруда, по которому пенсионеры смогут заранее согласовывать с банком дату зачисления пенсий.

Как сообщила зампредседателя комитета Совета федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете», благодаря новым правилам дата зачисления пенсии будет зависеть от условий пенсионера. Также на выбор доступно два способа: получить денежные средства через банк или «Почту России».

«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», – заявила Елена Бибикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неработающие пенсионеры в Петербурге получили по 2 тыс. за самоизоляцию.