В Петербурге неработающие пенсионеры получили по две тысячи за самоизоляцию

Все неработающие петербуржцы, соблюдавшие режим самоизоляции, получили материальные выплаты.

Так, 14 мая по две тысячи рублей поступили на счета граждан, относящихся к маломобильным группам, включая людей старше 80 лет, инвалидов 1-й группы, инвалидов 2-й группы старше 74 лет, а также граждан старше 65 лет, находящихся на социальном обслуживании на дому.

Как сообщили в комитете по социальной политике города, в общей сложности, это 298,3 тыс. человек.

На втором этапе, 25 мая, средства получили все остальные неработающие горожане старше 65 лет, кто соблюдал режим самоизоляции. Это почти 402,1 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о петербуржцах, которым выплатили по 800 рублей на маски и перчатки.

Напоминаем, что с 12 мая в городе на Неве объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.