В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 тыс. рублей

В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 тыс. рублей
Кража в гипермаркете. Фото: unsplash.com

В Северной столице сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, который совершил кражу в магазине на сумму 15 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Санкт-Петербурга.

Уточняется, что 21 октября в 0:04 в центр оперативного управления поступила информация через сигнал кнопки сигнализации. Наряд Росгвардии прибыл на место проишествия – гипермаркет на Таллиннском шоссе, где мужчина совершил кражу алкогольной продукции на сумму 15 500 рублей. Мужчина был задержан вневедомственной охраной. Злоумышленник передан сотрудникам отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове был задержан закладчик растительных наркотических средств. Запрещенные вещества злоумышленник прятал в жилых домах на территории острова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража новости спб росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России продлят льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Санкт-Петербург усилит контроль за соблюдением санитарных мер
В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 ...
В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей
Петербуржцы пожаловались на загрязнение скульптуры в Центральном районе
Власти Петербурга официально заявили о второй волне коронавируса
В Петербурге ограничат передвижение лиц старше 60 лет из-за Covid-19
В России продлили «заморозку» накопительных пенсий до конца 2023 года