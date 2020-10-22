В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 тыс. рублей

В Северной столице сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, который совершил кражу в магазине на сумму 15 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Санкт-Петербурга.

Уточняется, что 21 октября в 0:04 в центр оперативного управления поступила информация через сигнал кнопки сигнализации. Наряд Росгвардии прибыл на место проишествия – гипермаркет на Таллиннском шоссе, где мужчина совершил кражу алкогольной продукции на сумму 15 500 рублей. Мужчина был задержан вневедомственной охраной. Злоумышленник передан сотрудникам отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове был задержан закладчик растительных наркотических средств. Запрещенные вещества злоумышленник прятал в жилых домах на территории острова.