Названа самая популярная модель iPhone у менеджеров и предпринимателей

В России самой популярной моделью телефона от компании Apple стал iPhone 7. При этом последние смартфоны из серии от компании не попали в топ-10. Такие данные приводят специалисты корпоративной связи «Манго Телеком».
Исследователи выяснили, что больше всего менеджеры и предприниматели предпочитают компактные смартфоны, которые имеют небольшие дисплеи. Так топ по популярности iPhone среди российских бизнесменов возглавил iPhone 7, который был выпущен в 2016 году. Примечательно, что спросом пользуется именно базовая комплектация телефона с размером экрана в 4,7 дюймов.
На втором месте расположился iPhone 11, вышедший в 2019 году. Тройку лидеров замкнула модель – iPhone X.
Кроме этого, исследование показало, что дорогие смартфоны одиннадцатой серии — 11 Pro и 11 Pro Max — не попали в десятку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России стартовал предзаказ на новый iPhone 12.