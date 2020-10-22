Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года

Дачную амнистию, которая позволяет в упрощенном порядке оформить права на различные виды недвижимой собственности и действует в России с 2006 года, продлили еще на 6 лет, до 1 марта 2026 года.

В четверг, 22 октября, члены Государственной думы одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Авторами документа выступили сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченкои Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

Дачная амнистия распространяется, помимо дач, на земельные участки, садовые и жилые дома, гаражи, бани и многое другое, однако часть положений закона истекает 1 марта 2021 года, в связи с чем было решено продлить их действие. В частности, это касается оформления собственности на жилые и садовые дома на садовых участках. После амнистии владельцы земельных участков должны по закону уведомлять властей о строительстве новых объектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума также одобрила в первом чтении повышении НДФЛ до 15% на доход выше 5 млн рублей в год.