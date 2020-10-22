В Петербурге отреставрируют дом Кларка на Английской набережной за 20,5 млн рублей

В Северной столице готовится к реставрации дом Кларка на Английской набережной. Планируется, что специалисты проведут ремонт фасада здания на первом и втором этажах. Данную работу оценили в 20,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Напомним, что дом на Английской набережной был построен в 18-м веке. При этом за всю свою историю, здание не раз перестраивалось, а также сменяло владельцев. Около полувека в доме жила семья Кларков, а свой современный внешний вид здание приобрело в 1912 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 200 фасадов жилых зданий в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году. При этом, данные работы касаются не старого жилого фонда, а панельных многоквартирных домов. Планируется утепление швов полимерными материалами, восстановление подъездов, окон и дверей, а также обшивка балконов.