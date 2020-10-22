На улицах Петербурга зачитают имена жертв политических репрессий

Мемориал был заложен в 1990 году. Фото: Wikipedia

Мемориал был заложен в 1990 году. Фото: Wikipedia

В пятницу, 30 октября, в России будут отмечать День памяти жертв политических репрессий — памятную дату, утвержденную еще в 1991-м году.

Воздадут дань памяти погибшим в ходе политических репрессий и в Северной столице. В этот день в городе запланировано несколько мероприятий, а часть программы состоится в онлайн-формате. Так, возле станции метро «Горьковская» возложат венки у Соловецкого камня, а на Троицкой площади и у памятника Достоевскому зачитают имена политзаключенных.

Кроме того, чтения состоятся и на Левашовской пустоши, где захоронено более 70 тысяч расстрелянных жертв репрессий, пишет «Интерфакс», ссылаясь на главу петербургского комитета по социальное политике Александра Ржаненкова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 26 больницах Петербурга хотят установить памятные доски погибшим в пандемию врачам.