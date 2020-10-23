Петербург построит 32 млн «квадратов» жилья за десять лет

В Санкт-Петербурге в эксплуатацию планируют ввести около 32 миллионов квадратных метров жилья к 2030-му году.
Такие показатели строительства нового жилья Петербург предложил правительству России. Заседание президиума комиссии по региональному развитию прошло в режиме видеоконференции под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. В пятницу, 23 октября, там обсудили вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Уточняется, что предложения Петербурга были учтены при формировании целевых значений показателя объема ввода жилья. Ожидается, что соглашение с Минстроем России будет подписано в ближайшее время.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что строительство долгостроев группы компаний «Норманн» планируют возобновить ближе к зиме.