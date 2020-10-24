Ученые смогли расшифровать древнеегипетский папирус о загробной жизни

Специалисты из Университета в Чикаго смогли расшифровать текст, нанесенный на древнеегипетский папирус. Расшифровку впервые опубликовали. Как оказалось, он посвящен загробной жизни.

Об этом сообщает журнал Journal of Near Eastern Studies. Папирус, о котором идет речь, был приобретен Полевым музеем естественной истории Чикаго еще в 1894-м году. Для музея его купил коллекционер Эдвард Э. Эйер.

Исследователи полагают, что рукопись происходит с западного берега Фив. Текст писали на отдельных листах, которые были собраны в один свиток.

Специалисты смогли установить, что папирус – сокращенная версия «Первой книги дыхания». В нем заклинания из «Книги мертвых» были объединены в структуру, которая сфокусировалась на обожествлении умерших и их представлении сообществу богов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые нашли древние каменные сооружения старше египетских пирамид.