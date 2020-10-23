На Заставской вспыхнул гараж

Пожар на Заставкой улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Пожар на Заставкой улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Пятница отметилась на Заставской улице в Московском районе Петербурга пожаром. На место происшествия пришлось отправить три пожарных расчета.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что о пожаре стало известно в районе 21:30. Оказалось, что на Заставкой улице горит гараж. Там успела обгореть обстановка на площади шести «квадратов».

Спасателям потребовалось более получаса, чтобы справиться с огнем.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru показала, как тушили пожар в многоэтажке в Мурино.