Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар в многоэтажке в Мурино

Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар в многоэтажке в Мурино
Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В пятницу, 23 октября, в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки. В результате пожара хозяева жилья – мужчина и женщина получили ожоги.

Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу пожар произошел на десятом этаже дома №7 по Петровскому бульвару. Впоследствии пожару был присвоен повышенный ранг – №1-БИС.

Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Отмечается, что горела квартира-студия 25 квадратных метров. Мужчину и женщину, которые проживают в квартире удалось спасти через балкон, при этом пострадавшие получили ожоги.

Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Невском проспекте пожарные тушили историческое здание по повышенному рангу сложности.

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