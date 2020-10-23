Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар в многоэтажке в Мурино

Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Пожар в многоэтажке в Мурино. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В пятницу, 23 октября, в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки. В результате пожара хозяева жилья – мужчина и женщина получили ожоги.

По информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу пожар произошел на десятом этаже дома №7 по Петровскому бульвару. Впоследствии пожару был присвоен повышенный ранг – №1-БИС.

Отмечается, что горела квартира-студия 25 квадратных метров. Мужчину и женщину, которые проживают в квартире удалось спасти через балкон, при этом пострадавшие получили ожоги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Невском проспекте пожарные тушили историческое здание по повышенному рангу сложности.