ЦБ сохранил ключевую ставку, но увидел «пространство» для ее снижения

ЦБ сохранил ключевую ставку, но увидел «пространство» для ее снижения
Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Центральный банк России видит пространство для снижения ключевой ставки. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк видит в перспективе снижение ставки, поскольку дезинфляционные риски преобладают, сообщает ТАСС.

Отметим, что в пятницу, 23 октября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Банк России показал, как выглядит новая монета в честь борющихся с новой коронавирусной инфекцией. Номинал монеты составил 25 рублей. На ней изображены два медика в защитных костюмах на фоне больницы и машины скорой помощи. В стране такую монету выпустят в экземпляре пять миллионов.

Вместе с монетами в честь медиков было решено выпустить монету, посвященную работникам транспортной сферы.

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