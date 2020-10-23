ЦБ сохранил ключевую ставку, но увидел «пространство» для ее снижения

Центральный банк России видит пространство для снижения ключевой ставки. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк видит в перспективе снижение ставки, поскольку дезинфляционные риски преобладают, сообщает ТАСС.

Отметим, что в пятницу, 23 октября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Банк России показал, как выглядит новая монета в честь борющихся с новой коронавирусной инфекцией. Номинал монеты составил 25 рублей. На ней изображены два медика в защитных костюмах на фоне больницы и машины скорой помощи. В стране такую монету выпустят в экземпляре пять миллионов.

Вместе с монетами в честь медиков было решено выпустить монету, посвященную работникам транспортной сферы.