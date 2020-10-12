ЦБ РФ показал, как выглядит новая монета в честь борющихся с COVID-19 медиков

Банк России выпускает в обращение новую памятную монету. Ее посвятят медицинским работникам.

Об этом в понедельник, 12 октября, рассказали в пресс-службе Центробанка. Номинал монеты составил 25 рублей, она получила форму круга диаметром 27 мм.

На оборотной стороне монеты изображены два медика в защитных костюмах на фоне больницы и машины скорой помощи. Тираж монеты – пять миллионов экземпляров.

Кроме того, монета номиналом в десять рублей будет посвящена работникам транспортной сферы. Ее выпускают в рамках серии «Человек труда». Тираж такой монеты – миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в прошлом году Центробанк обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль. Случай стал уникальным, потому что монета циркулировала в единственном экземпляре. В Банке России отметили, что в 2019 году количество фальшивых денег увеличилось на 7,4%.