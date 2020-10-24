В субботу в Петербурге обойдется без осадков

В субботу в Петербурге обойдется без осадков
Ожидается пасмурная с прояснениями погода. Фото: Baltphoto

В субботу, 24 октября, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, но днем в субботу жители города смогут отдохнуть от осадков.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в выходной день в атмосфере над Петербургом расположится небольшой гребень антициклона. В целом, это приведёт к тому, что волна тепла немного иссякнет и со следующей недели наступят похолодания.

Температура воздуха днем составит 6-8 градусов. Атмосферное давление продолжит расти и немного приблизится к своей норме – 755 миллиметров ртутного столба. Также ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду. Кроме этого, ночью температура воздуха составит 1-3 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на следующей неделе жителей жители европейской части России смогут расчитывать на небольшое потепление.

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