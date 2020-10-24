Утренние пробки в Петербурге оценили в 1 балл

Утром в субботу, 24 октября, догори Северной столицы находятся почти в пустом состоянии. Пробки города оценены в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Санкт-Петербурге, 24 октября, для водителей составить проблемы при передвижении по дорогам города могут только запланированные ремонтные работы. Город отдыхает от бурного движения в выходной день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта по Конногвардейскому бульвару до 26 октября.

Сообщалось, что по нечетной стороне Конногвардейского бульвара будут проходить ремонтные работы по замене оборудования газопровода. Перекрытие дорог продлится с 24 по 26 октября.

Ограничения коснутся участка бульвара от Замятина переулка до площади Труда. А также закрывается направление движения транспорта по Замятину переулку от Английской набережной к Конногвардейскому бульвару.