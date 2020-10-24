Водитель Skoda скончался в больнице после ДТП в Купчино

Водитель скончался в больнице. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель скончался в больнице. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В субботу, 24 октября, стали известны подробности состояния водителя Skoda, который не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ. Мужчина 99-года рождения скончался в больнице после полученных травм.

Напомним, информация о ДТП поступила ранее, 23 октября. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской водитель иномарки и пассажир получили повреждения после столкновения с автобусом ПАЗ. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 октября, водитель автомобиля Skoda скончался в больнице.

На данный момент по факту транспортного проишествия проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Соболевский дороге перевернулся автомобиль из-за скользкого покрытия.