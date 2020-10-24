Водитель, пытавшийся скрыться от полиции на Кожевенной, задержан

Мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

В Санкт-Петербурге в ночь на 24 октября произошла погоня за водителем «Шкоды». Об этом сообщили в правоохранительных органах. Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительного автомобилиста на пересечении Кожевенной и Косой линии. Когда они попросили его остановиться, мужчина попытался скрыться, но ничего не вышло.

В итоге водителя задержали на 26-й линии ВО. Им оказался гражданин 1984 года рождения, в отношении которого составили два протокола об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пискаревском водитель пытался сбежать с места ДТП, в результате которого пострадал человек. Полицейские смогли остановить горожанина.