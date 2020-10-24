На Пискаревском водитель пытался сбежать с места ДТП, в результате которого пострадал человек

На Пискаревском водитель пытался сбежать с места ДТП, в результате которого пострадал человек
В аварии пострадал человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Полицейские смогли остановить горожанина.

В Красногвардейском районе сегодня утром, 24 октября, произошла авария, ставшая причиной пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Пискаревском проспекте: иномарка врезалась в забор, после чего из салона выскочил водитель и попытался скрыться с места происшествия. Его пришлось догонять сотрудникам правоохранительных органов.

Пассажир из разбившейся машины был госпитализирован. Не уточняется, в каком состоянии он находился. Также не удалось выяснить, почему произошла авария.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Бассейной и Новоизмайловского перекрыло движение транспорта.

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