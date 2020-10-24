ДТП на Бассейной и Новоизмайловского перекрыло движение транспорта

ДТП на Бассейной и Новоизмайловского перекрыло движение транспорта
Авария создала пробку. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении Бассейной улицы и Новоизмайловского проспекта столкнулись иномарки Kia и Volkswagen. Авария создала затруднение для движения транспорта. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети ВКонтакте в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в субботу, 24 октября, две машины столкнулись на пересечении улиц. В результате образовалась небольшая пробка из автобусов общественного транспорта, которые не могут проехать по дороге мимо автомобилей.

По фотографиям из социальной сети можно заметить, что ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили минимальные повреждения. На место проишествия выехали сотрудники спецслужб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Исаакиевской площади таксист сбил велосипедиста. Пострадавший отделался несерьезными травмами и испугом.

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