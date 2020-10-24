На Исаакиевской площади таксист сбил велосипедиста

На Исаакиевской площади таксист сбил велосипедиста
В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина отделался несерьезными травмами и испугом.

В Адмиралтейском районе этим утром, 24 октября, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Исаакиевской площади – там столкнулись таксист и велосипедист. По предварительным данным, виновником инцидента стал велосипедист, который, поворачивая налево, не уступил дорогу легковушки.

В результате столкновения он получил травмы, но несерьезные. Все остались живы. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Skoda скончался в больнице после ДТП в Купчино. На данный момент по факту транспортного происшествия проводится проверка.

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