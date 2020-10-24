Петербуржцам все равно на выход нового iPhone 12: фоторепортаж Gazeta.SPb о старте продаж смартфона

Несмотря на то, что люди по всему миру выстраиваются в очереди за новыми iPhone, в Северной столице ажиотажа не наблюдается.

23 октября в России объявили старт продаж iPhone 12. Его презентацию ждали миллионы человек по всей планете и ожидалось, что за новыми смартфонами снова выстроится очередь. Корреспондент Gazeta.SPb убедился, что петербуржцам все равно на новинку от Apple. Так, в ТРЦ «Галерея», одном из самых оживленных мест в городе в субботний день, магазин Re:Store практически пуст. Внутри находятся несколько скучающих покупателей, рассматривающих витрины.

«В магазине нет очереди. И сегодня вряд ли будут»,

— делится очевидец.

То ли граждане пресытились, то ли просто не имеют финансовой возможности каждый год покупать новый телефон, то ли все во время пандемии коронавируса делают покупки в онлайн-магазинах и не намерены рисковать здоровьем ради гаджета.

Напоминаем, что минимальная цена на iPhone 12 составляет около 70 тысяч рублей. iPhone 12 mini появится на прилавках лишь 13 ноября 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы iPhone 12 раскрыли недостатки смартфона.