Ученые нашли причину появления угрей

Специалисты в области молекулярной биологии смогли определить, что вероятность появления угрей на коже зависит от уровня активности гена GATA6. Он управляет ростом некоторых типов клеток в волосяных луковицах.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.

Оказалось, что упомянутый ген играет важную роль в функционировании верхних слоев кожи человека, которые связаны с волосами и сальными железами. При его потере возникают нарушения в работе сальных желез. В результате появляются угри.

Ученые рассчитывают на то, что изучение этого нарушения позволит открыть новый метод лечения угрей.

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