Понедельник в Ленобласти начнется с тумана и переменной облачности

Понедельник в Ленобласти начнется с тумана и переменной облачности
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В понедельник, 26 октября, в Ленинградскую область придет переменная облачность. Ночью может немного подморозить в отдельных районах.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Существенных осадков в первый день недели не прогнозируется. Ночью и ранним утром регион накроет туман. Умеренный ветер подует с южных, юго-восточных направлений.

Ночью термометры покажут отметку от 0 до +5 градусов, местами может подморозить до -4 градусов. Днем погода разгуляется до +7…+12 градусов, но на востоке может быть холоднее: до +4 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода. В воскресенье температура воздуха пойдет на снижение.

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Понедельник в Ленобласти начнется с тумана и переменной облачности
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